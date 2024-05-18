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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКОЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449897) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
562,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
745,17
Економія: -124,55 грн
620,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
675,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
620,38
Економія: -60,63 грн
559,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
668,91 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
671,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
562,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
563,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (3)
674,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
605,32
Економія: -53,12 грн
552,20 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
665,00
Економія: -101,00 грн
564,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
611,60
Економія: -39,06 грн
572,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
726,23
Економія: -125,87 грн
600,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
556,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
559,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (2)
676,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
562,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
560,89 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
676,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
558,38 грн