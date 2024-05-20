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URIAGE КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ ПОТРІЙНОЇ СИЛИ 50 мл - Одеса (449824) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
431,03
Економія: -41,53 грн
389,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
403,90
Економія: -27,44 грн
376,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
353,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
397,57
Економія: -44,74 грн
352,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
378,31 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (4)
406,70 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
406,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
425,70
Економія: -73,92 грн
351,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
426,56
Економія: -21,12 грн
405,44 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (6)
406,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
401,13
Економія: -59,51 грн
341,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
401,06
Економія: -17,31 грн
383,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (2)
436,98
Економія: -26,98 грн
410,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
406,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (1)
407,08
Економія: -32,54 грн
374,54 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
406,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
406,70 грн