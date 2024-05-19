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URIAGE КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ ПОТРІЙНОЇ СИЛИ 50 мл - Львів (449824) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
374,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
426,32
Економія: -27,80 грн
398,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (4)
388,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
427,14
Економія: -53,22 грн
373,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
437,76
Економія: -27,76 грн
410,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
399,45
Економія: -33,35 грн
366,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
374,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
398,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
392,10 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (3)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
348,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
367,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
379,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
400,90
Економія: -48,50 грн
352,40 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
438,62
Економія: -38,46 грн
400,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
426,32
Економія: -73,77 грн
352,55 грн