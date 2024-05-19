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URIAGE КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ ПОТРІЙНОЇ СИЛИ 50 мл - Київ (449824) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
370,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
389,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
393,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
367,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
438,09
Економія: -92,71 грн
345,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
432,18
Економія: -64,41 грн
367,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
423,37
Економія: -53,16 грн
370,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
422,38
Економія: -54,18 грн
368,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
400,64
Економія: -24,73 грн
375,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
427,59
Економія: -17,59 грн
410,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (9)
366,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
435,58
Економія: -70,00 грн
365,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
389,10 грн