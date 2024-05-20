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URIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ 200 мл - Одеса (449813) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
422,80 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
422,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
422,80 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
422,80 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
422,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
430,65
Економія: -12,92 грн
417,73 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
422,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
407,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
410,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
382,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
383,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
409,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
411,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
417,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
412,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
385,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
413,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
411,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
361,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
385,43 грн