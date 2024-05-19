Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТЦіни в аптеках

URIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ 200 мл - Львів (449813) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
382,75 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
442,95
Економія: -28,88 грн
414,07 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
382,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
382,75 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
460,40
Економія: -13,81 грн
446,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
443,81
Економія: -55,30 грн
388,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
454,84
Економія: -64,62 грн
390,22 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
460,40
Економія: -13,81 грн
446,59 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
382,75 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
460,40
Економія: -13,81 грн
446,59 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
382,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
382,75 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (1)
383,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
418,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
392,60 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
381,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
391,70 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
382,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
370,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
338,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
445,04
Економія: -29,26 грн
415,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
371,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
414,62
Економія: -25,44 грн
389,18 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
361,46 грн