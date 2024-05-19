URIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ 200 мл - Львів (449813) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Біла ромашка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Аптека копійка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
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Львів, вул. Виговського Івана, 100
Біла ромашка
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Львів, вул. Наукова, 35-А
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Львів, вул. Вашингтона, 8
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Львів, вул. Стрийська, 103
Пульс
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Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Аптека 3і
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Львів, вул. Героїв УПА, 76
Аптека 3і
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Львів, вул. Угорська, 12
Аптека 3і
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
В інших містах:
Аптека 3і
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
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Комарно, пл. Франка Івана, 2
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9