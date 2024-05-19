URIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ 200 мл - Київ (449813) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 58 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
D.s.
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15