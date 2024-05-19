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URIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ 200 мл - Київ (449813) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
398,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
392,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
399,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
386,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
307,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
430,65
Економія: -12,92 грн
417,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
411,75
Економія: -48,09 грн
363,66 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
361,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
460,40
Економія: -13,81 грн
446,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
430,65
Економія: -12,92 грн
417,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
338,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
361,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
393,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
418,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
415,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
371,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
355,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
415,68 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
361,46 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
338,14 грн