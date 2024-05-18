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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТЦіни в аптеках

URIAGE ПЕРШИЙ ЕКСТРА М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА НЕМОВЛЯТ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449813) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
413,34
Економія: -65,23 грн
348,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
383,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
454,20
Економія: -75,91 грн
378,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
382,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
361,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
425,59
Економія: -41,59 грн
384,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
401,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
397,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
415,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
385,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
386,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
383,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
443,64
Економія: -38,94 грн
404,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
448,24
Економія: -28,64 грн
419,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
442,66
Економія: -79,71 грн
362,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
382,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
385,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
411,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
408,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
385,54 грн