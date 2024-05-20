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URIAGE EAU THERMALE КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Одеса (449793) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
225,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
241,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
242,86
Економія: -16,68 грн
226,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
243,19
Економія: -23,23 грн
219,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (3)
261,22
Економія: -22,82 грн
238,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
248,22
Економія: -24,29 грн
223,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
226,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
240,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
198,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
246,72
Економія: -21,62 грн
225,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
218,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
247,68
Економія: -22,58 грн
225,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
204,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
198,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
218,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
217,26 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
232,00
Економія: -31,00 грн
201,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
208,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
266,24
Економія: -48,08 грн
218,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
221,50 грн