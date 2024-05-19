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URIAGE EAU THERMALE КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Львів (449793) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
221,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
231,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
179,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
179,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
231,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
242,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
237,50 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
234,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
261,07
Економія: -17,17 грн
243,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
243,05
Економія: -14,91 грн
228,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
234,13 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
233,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (3)
212,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (2)
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
231,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
198,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
218,21
Економія: -0,63 грн
217,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
231,75
Економія: -0,53 грн
231,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
217,69 грн