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URIAGE EAU THERMALE КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Київ (449793) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
221,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
212,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
249,76
Економія: -45,70 грн
204,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
241,37
Економія: -28,19 грн
213,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
240,81
Економія: -36,75 грн
204,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
266,79
Економія: -32,63 грн
234,16 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
212,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
212,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
227,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (3)
227,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
233,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
241,60
Економія: -31,09 грн
210,51 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (6)
212,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
246,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
218,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
208,13 грн