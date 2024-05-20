Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеURIAGE EAU THERMALE ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМЦіни в аптеках

URIAGE EAU THERMALE ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Одеса (449787) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
538,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
540,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
539,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
536,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
474,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
540,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
538,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
540,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
522,37 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
474,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (1)
543,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
559,68 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
561,39 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн