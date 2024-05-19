Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеURIAGE EAU THERMALE ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМЦіни в аптеках

URIAGE EAU THERMALE ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Київ (449787) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
594,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
594,09 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
543,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
585,12 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
534,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
585,12 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
508,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
585,12 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (2)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
508,80 грн