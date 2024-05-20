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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Одеса (449783) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
574,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
518,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
553,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
576,36 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (3)
581,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (3)
578,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
517,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
554,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
576,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
577,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
510,03 грн