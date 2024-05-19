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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Львів (449783) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
466,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
546,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
560,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
584,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
560,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (2)
546,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
466,60 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
546,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
539,68 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
563,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
541,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
559,68 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
563,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (2)
560,22
Економія: -1,67 грн
558,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
552,05 грн