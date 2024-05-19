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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Київ (449783) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
594,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
602,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
594,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
546,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
546,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
508,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
508,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
540,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
585,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
585,12 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
508,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
552,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
540,09 грн