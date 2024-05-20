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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ SPF 20 40 мл - Одеса (449770) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
628,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
588,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
738,45
Економія: -22,15 грн
716,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
689,85
Економія: -20,70 грн
669,15 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
659,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
662,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
611,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
627,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
619,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
541,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
616,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
659,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
573,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
611,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
662,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
582,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
630,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
657,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
658,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
617,72 грн