Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеURIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ SPF 20Ціни в аптеках

URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ SPF 20 40 мл - Київ (449770) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
677,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
608,36 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
677,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
606,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
658,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
611,97 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
610,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
738,45
Економія: -22,15 грн
716,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
579,82 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
738,45
Економія: -22,15 грн
716,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
738,45
Економія: -22,15 грн
716,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
579,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
579,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
615,59 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
666,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
666,79 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
579,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
635,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
660,11 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
738,45
Економія: -22,15 грн
716,30 грн