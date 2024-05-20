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URIAGE EAU THERMALE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Одеса (449764) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
532,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
484,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
532,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (2)
544,25
Економія: -60,90 грн
483,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
537,32
Економія: -36,90 грн
500,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
578,88
Економія: -80,37 грн
498,51 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
532,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
533,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
537,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
532,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
530,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
536,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
534,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
540,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (2)
438,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
497,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
536,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
466,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
499,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
535,98 грн