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URIAGE EAU THERMALE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Львів (449764) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
512,18 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
512,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
577,05
Економія: -71,89 грн
505,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
591,40
Економія: -84,03 грн
507,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
539,08
Економія: -40,34 грн
498,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
539,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
543,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
495,60 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
534,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
532,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
498,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
540,63
Економія: -35,55 грн
505,08 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
553,62
Економія: -48,54 грн
505,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
516,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
499,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
575,95
Економія: -35,34 грн
540,61 грн