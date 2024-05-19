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URIAGE EAU THERMALE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Київ (449764) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
548,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
491,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
548,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
501,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
471,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
552,95
Економія: -101,17 грн
451,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
500,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
534,37
Економія: -62,41 грн
471,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
533,13
Економія: -81,35 грн
451,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
591,34
Економія: -72,34 грн
519,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
469,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
469,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
469,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
438,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
577,66
Економія: -81,37 грн
496,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
469,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
464,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
531,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
540,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
482,72 грн