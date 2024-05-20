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URIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Одеса (449744) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
290,27
Економія: -32,49 грн
257,78 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
286,57
Економія: -19,68 грн
266,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
287,15
Економія: -27,43 грн
259,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (3)
288,50
Економія: -25,20 грн
263,30 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (4)
274,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
271,80
Економія: -23,82 грн
247,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, вул. Університетська, 29
Всього: упаковка (1)
291,37
Економія: -25,58 грн
265,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
270,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
258,00
Економія: -0,01 грн
257,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (1)
270,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
293,55
Економія: -27,76 грн
265,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
288,97
Економія: -26,77 грн
262,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
229,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 109/2
Всього: упаковка (1)
272,99 грн