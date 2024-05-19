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URIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Львів (449744) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
254,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
295,26
Економія: -25,88 грн
269,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
257,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
256,77
Економія: -1,19 грн
255,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
270,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (2)
258,54
Економія: -0,14 грн
258,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
258,03
Економія: -0,29 грн
257,74 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
252,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
252,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
271,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
254,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (2)
270,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
254,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
258,48
Економія: -3,86 грн
254,62 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (1)
252,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
218,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 109/2
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
257,84 грн