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URIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Київ (449744) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
252,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
289,72
Економія: -30,00 грн
259,72 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: упаковка (2)
270,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
271,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
257,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
291,29
Економія: -29,09 грн
262,20 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -6,93 грн
224,07 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
Всього: упаковка (1)
293,42
Економія: -52,47 грн
240,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
271,03 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (2)
272,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
295,10
Економія: -25,72 грн
269,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
270,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
267,98
Економія: -16,27 грн
251,71 грн