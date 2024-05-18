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URIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Харків (449744) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
247,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
288,50
Економія: -35,68 грн
252,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
287,29
Економія: -19,02 грн
268,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
288,06
Економія: -42,97 грн
245,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -30,80 грн
262,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 273/8
Всього: упаковка (1)
254,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
271,90
Економія: -23,92 грн
247,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
Всього: упаковка (1)
284,45
Економія: -18,66 грн
265,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
218,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
218,36 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
245,97 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -6,93 грн
224,07 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
234,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
252,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: упаковка (2)
270,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
272,99 грн