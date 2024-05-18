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URIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (449744) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
293,69
Економія: -25,42 грн
268,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
294,27
Економія: -49,18 грн
245,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
292,62
Економія: -39,80 грн
252,82 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
287,43
Економія: -25,23 грн
262,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
269,66
Економія: -21,68 грн
247,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
Всього: упаковка (1)
287,59
Економія: -21,80 грн
265,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 273/8
Всього: упаковка (1)
254,78 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
245,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
289,36
Економія: -35,44 грн
253,92 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -6,93 грн
224,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
287,59
Економія: -20,70 грн
266,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (3)
292,34
Економія: -29,04 грн
263,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
271,03 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
234,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
285,03
Економія: -25,31 грн
259,72 грн