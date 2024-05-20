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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ПІДСУШУЮЧИЙ ЦИКА-СПРЕЙ З Cu-Zn 100 мл - Одеса (449724) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
491,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
487,31 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
502,20 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
502,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
507,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
507,10 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
502,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
409,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
406,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (1)
406,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
409,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
456,35
Економія: -91,25 грн
365,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
472,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
473,99
Економія: -5,27 грн
468,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
405,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
412,02 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
474,35
Економія: -5,06 грн
469,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (3)
498,75 грн