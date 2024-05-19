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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ПІДСУШУЮЧИЙ ЦИКА-СПРЕЙ З Cu-Zn 100 мл - Львів (449724) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
469,50 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
476,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
471,96
Економія: -2,71 грн
469,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
217,68
Економія: -0,94 грн
216,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (2)
445,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (2)
445,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
445,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (3)
445,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
396,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
490,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
358,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
474,63
Економія: -0,04 грн
474,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
445,45 грн