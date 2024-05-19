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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ПІДСУШУЮЧИЙ ЦИКА-СПРЕЙ З Cu-Zn 100 мл - Київ (449724) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
515,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
519,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
433,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
491,18 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
429,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
488,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
325,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
485,42 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
376,19 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
425,00
Економія: -12,75 грн
412,25 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
409,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (1)
406,26 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
376,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
486,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
407,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
456,35
Економія: -91,25 грн
365,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
429,30 грн