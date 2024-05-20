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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЦИКА-КРЕМ З Cu-Zn 40 мл - Одеса (449721) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
393,08
Економія: -37,87 грн
355,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
370,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
358,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
396,86
Економія: -27,42 грн
369,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
370,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
358,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
387,36
Економія: -57,66 грн
329,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
352,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
362,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
393,23
Економія: -44,01 грн
349,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
388,22
Економія: -26,66 грн
361,56 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
370,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (9)
364,56
Економія: -15,80 грн
348,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
398,50
Економія: -24,60 грн
373,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (1)
396,63
Економія: -31,70 грн
364,93 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (2)
370,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
374,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (4)
370,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
349,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
359,32 грн