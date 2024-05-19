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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЦИКА-КРЕМ З Cu-Zn 40 мл - Київ (449721) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
342,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
340,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
362,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
358,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
340,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
339,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
394,13
Економія: -76,33 грн
317,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
403,70
Економія: -12,11 грн
391,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
345,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
372,34
Економія: -23,58 грн
348,76 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
316,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
316,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
376,65
Економія: -11,30 грн
365,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
345,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
403,70
Економія: -12,11 грн
391,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
390,35
Економія: -47,51 грн
342,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
389,94
Економія: -54,93 грн
335,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
316,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
323,87 грн