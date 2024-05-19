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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ЦИКА-ГЕЛЬ З Cu-Zn 200 мл - Львів (449714) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
422,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
502,12
Економія: -32,74 грн
469,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
427,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
422,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
422,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
422,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
451,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
503,09
Економія: -62,69 грн
440,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
515,59
Економія: -73,25 грн
442,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
448,90
Економія: -33,60 грн
415,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
422,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
478,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
485,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
470,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
473,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
458,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
432,20 грн
Аптека 3и
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
458,70 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
447,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
443,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
465,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
427,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
418,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
365,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
427,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
450,54
Економія: -29,63 грн
420,91 грн