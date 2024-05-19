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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ЦИКА-ГЕЛЬ З Cu-Zn 200 мл - Київ (449714) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
478,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
462,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
478,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
439,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
451,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
438,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
416,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
460,80
Економія: -84,31 грн
376,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
521,15
Економія: -104,20 грн
416,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
445,32
Економія: -52,01 грн
393,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
444,28
Економія: -67,79 грн
376,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
478,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
515,54
Економія: -63,06 грн
452,48 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
365,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -93,15 грн
372,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
427,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
365,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
450,24
Економія: -57,79 грн
392,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
365,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
365,70 грн