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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИНЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИН 40 мл - Одеса (449706) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
499,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
499,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
362,30 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
584,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
499,60 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Констанція
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 74
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
499,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
499,60 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
464,19
Економія: -1,27 грн
462,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
637,29
Економія: -127,03 грн
510,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
562,25 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
558,27
Економія: -0,68 грн
557,59 грн