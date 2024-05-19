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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИНЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИН 40 мл - Львів (449706) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
565,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
587,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
570,00 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
468,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
556,40
Економія: -4,60 грн
551,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
400,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
559,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
556,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
555,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
493,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
493,30 грн