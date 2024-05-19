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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИНЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИН 40 мл - Київ (449706) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
493,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (2)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (2)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
465,82 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (1)
541,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
493,30 грн