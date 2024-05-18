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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яURIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИНЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИ ТРІЩИН 40 мл - Харків (449706) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
418,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
418,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
418,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
418,00 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
501,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
625,79
Економія: -115,53 грн
510,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -107,70 грн
430,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
491,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (2)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (2)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
646,70
Економія: -129,30 грн
517,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
584,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
584,40 грн