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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЦИКА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Львів (449705) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
326,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
306,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (2)
328,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
303,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Привокзальна, 10-Б
Всього: упаковка (2)
328,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
270,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Всього: упаковка (2)
328,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
328,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
309,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Рівне, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (1)
330,64
Економія: -19,39 грн
311,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (1)
328,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
291,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Ужгород, вул. Капушанська, 20
Всього: упаковка (1)
337,28
Економія: -27,45 грн
309,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
341,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 77-Б
Всього: упаковка (1)
328,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (2)
328,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
321,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
315,90 грн