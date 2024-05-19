Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиURIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЦИКА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄДЕРМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЦИКА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Київ (449705) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
322,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
323,26 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
323,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
307,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (2)
331,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
270,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (1)
302,66
Економія: -21,83 грн
280,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
340,79
Економія: -40,84 грн
299,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Житомир, вул. Київська, 40-А
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (2)
305,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Пирятин, вул. Соборна, 34
Всього: упаковка (1)
329,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (1)
307,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (2)
329,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (2)
305,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (1)
315,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (3)
328,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (1)
328,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
328,00 грн