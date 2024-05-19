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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 75 мл - Київ (449698) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
413,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
419,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
413,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
376,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
381,68 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
330,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
354,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
354,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
354,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
359,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
391,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
407,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
371,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (2)
407,15 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
354,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
400,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
403,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
354,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (2)
380,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
380,33 грн