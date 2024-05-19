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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАНТИ-РУБЕЦЬ Mg++ ГЕЛЬЦіни в аптеках

АНТИ-РУБЕЦЬ Mg++ ГЕЛЬ 20 мл від шрамів та розряжок - Київ (463036) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8)
134,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
127,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1)
135,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
134,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
135,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
134,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Всього: упаковка (2)
135,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Стальського, 22/10
Всього: упаковка (3)
135,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
127,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
Всього: упаковка (1)
135,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прирічна, 21
Всього: упаковка (2)
135,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 14
Всього: упаковка (2)
136,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (5)
136,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
Всього: упаковка (1)
134,95 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (4)
127,00
Економія: -3,81 грн
123,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 11
Всього: упаковка (1)
136,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
134,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (1)
135,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
136,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
Всього: упаковка (1)
135,95 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом