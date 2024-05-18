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OPTI MIST NEO КРЕМ-ФЛЮЇД ДЛЯ КОНТУРІВ ОЧЕЙ серії HIRUDO DERM ANTI AGE 22 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (435528) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
184,42
Економія: -24,82 грн
159,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
158,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
186,67
Економія: -28,47 грн
158,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
182,42
Економія: -18,44 грн
163,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
185,47
Економія: -32,69 грн
152,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
167,14
Економія: -22,15 грн
144,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
186,76
Економія: -29,96 грн
156,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
185,92
Економія: -23,52 грн
162,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
158,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
184,98
Економія: -21,88 грн
163,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
181,23
Економія: -14,28 грн
166,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
186,66
Економія: -22,68 грн
163,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
182,40
Економія: -25,60 грн
156,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
182,53
Економія: -21,53 грн
161,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
181,41
Економія: -28,63 грн
152,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
180,53
Економія: -15,15 грн
165,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
145,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
183,26
Економія: -25,06 грн
158,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
182,04
Економія: -15,79 грн
166,25 грн