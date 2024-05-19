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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК "ДОБРИЙ ДОТИК" З ПАНТЕНОЛОМ 50 мл - Київ (458585) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (1)
33,20 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (2)
32,80 грн
В інших містах:
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (3)
33,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (2)
30,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
Всього: упаковка (4)
32,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (2)
33,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (3)
32,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом