Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Хотів, вул. Шевченка, 103 Всього: упаковка (1) 540,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А Всього: упаковка (1) 540,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27 Всього: упаковка (1) 567,63 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39 Всього: упаковка (1) 594,66 грн Забронювати

Аптека гормональних препаратів Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Ходосівка, вул. Березова, 2 Всього: упаковка (1) 567,63 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б Всього: упаковка (1) 540,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 540,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Чортків, вул. Бандери Степана, 11 Всього: упаковка (1) 540,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1 Всього: упаковка (1) 540,60 грн Забронювати