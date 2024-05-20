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АВЕН ГІДРАНС UV ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ SPF 30 40 мл - Одеса (642097) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
751,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
628,32
Економія: -28,32 грн
600,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
660,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
700,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
736,55 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
751,20 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
622,98
Економія: -22,98 грн
600,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
732,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
627,18
Економія: -27,18 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
624,84
Економія: -24,84 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
627,06
Економія: -27,06 грн
600,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
732,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
634,26
Економія: -34,26 грн
600,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
732,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
633,78
Економія: -33,78 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
619,44
Економія: -19,44 грн
600,00 грн