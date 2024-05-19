Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН ГІДРАНС UV ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ SPF 30Ціни в аптеках

АВЕН ГІДРАНС UV ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ SPF 30 40 мл - Київ (642097) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
717,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
697,45 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
733,83 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
742,13 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
680,76 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
700,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
618,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
632,46
Економія: -32,46 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
541,08
Економія: -17,08 грн
524,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
618,12
Економія: -18,12 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
578,39
Економія: -26,39 грн
552,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
700,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
624,78
Економія: -24,78 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
622,74
Економія: -22,74 грн
600,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
717,60
Економія: -21,53 грн
696,07 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
780,00
Економія: -23,40 грн
756,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
780,00
Економія: -23,40 грн
756,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
693,32 грн