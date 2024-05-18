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АВЕН ГІДРАНС UV ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ SPF 30 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642097) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
621,96
Економія: -21,96 грн
600,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
639,72
Економія: -39,72 грн
600,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
714,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
627,30
Економія: -27,30 грн
600,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
689,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
640,38
Економія: -40,38 грн
600,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
688,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
623,58
Економія: -23,58 грн
600,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
720,36 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
690,00
Економія: -54,00 грн
636,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
631,32
Економія: -31,32 грн
600,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
623,46
Економія: -23,46 грн
600,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
696,22 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
690,00
Економія: -54,00 грн
636,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
668,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
662,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
593,48
Економія: -35,28 грн
558,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
717,95 грн