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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинD-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)Ціни в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл, №1 - Одеса (397398) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
277,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
227,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -74,75 грн
234,24 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
271,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -45,75 грн
234,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
244,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
274,99
Економія: -40,75 грн
234,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
249,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
274,37
Економія: -32,72 грн
241,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
267,99
Економія: -33,75 грн
234,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
246,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
279,99
Економія: -45,75 грн
234,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
246,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
273,90
Економія: -43,49 грн
230,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
240,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
247,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
253,99
Економія: -19,75 грн
234,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
251,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -66,75 грн
234,24 грн