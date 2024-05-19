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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих 400 г, №1 - Київ (173901) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
659,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
660,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
660,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
659,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
661,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
659,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
654,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
657,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
661,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
669,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (16)
654,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
662,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (4)
667,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
654,13 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
657,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
666,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
662,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
657,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (1)
658,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
661,50 грн