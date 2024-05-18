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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих 400 г, №1 - Харків (173901) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
660,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
663,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
660,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
666,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
654,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
658,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
661,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
642,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
658,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
659,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
658,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
660,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
661,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
655,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
658,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (3)
661,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
661,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 51
Всього: упаковка (1)
657,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
662,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Амурський, 1
Всього: упаковка (1)
658,86 грн